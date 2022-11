“Mi sento tradito”: Ronaldo a valanga, l’annuncio spiazza tutti

L’annuncio di Cristiano Ronaldo spiazza tutti: il giocatore portoghese si racconta a 360 gradi dopo questo periodo difficile

Cristiano Ronaldo è tornato l’anno scorso al Manchester United, ma forse è stato uno dei pochi errori commessi nella sua carriera. La sua esperienza 2.0 con la maglia dei Red Devils è da considerarsi negativa, come se fosse un corpo estraneo alla squadra. Una sensazione confermata quest’anno con l’arrivo di Erik Ten Hag, che tiene sempre in panchina CR7 nelle partite che contano o lo fa subentrare nei minuti finali.

Proprio del suo ritorno al Manchester United, Cristiano Ronaldo ha parlato nell’ambito di una chiacchierata con Piers Morgan, resa nota subito sull’account Twitter del giornalista. Il portoghese si è sentito “tradito” dai Red Devils da quand’è arrivato. La scorsa sessione di mercato si è proposto a tutti, ma Jorge Mendes non è riuscito a piazzarlo.

Manchester United, la rivelazione di Ronaldo

Di seguito, le parole di Cristiano Ronaldo nell’intervista con Piers Morgan: “Mi sono sentito tradito. Il Manchester United ha provato a costringermi ad andar via, non parlo solo dell’allenatore, ma anche dei ragazzi che lavorano intorno al club. Io credo che alcune persone non mi volevano nel club, non parlo solo di adesso, ma anche della scorsa stagione”. Non c’è solo Ten Hag con il quale il portoghese deve fare i conti, ma anche altre personalità del club.

Insomma, non si placano le polemiche su CR7 che adesso affronterà il Mondiale con il Portogallo. E verosimilmente a gennaio lascerà il Manchester United, visto che c’è la finestra di mercato invernale dove Jorge Mendes potrà operare per spostare il campione. La scorsa estate, aveva provato a portarlo anche al Napoli.