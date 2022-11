Calciomercato Juve, colpo low cost per la difesa: Allegri guarda in Serie A

Questa sera c’è grande attesa per il posticipo di Serie A tra Juve e Lazio. Intanto si pensa già al calciomercato in casa bianconera.

Questa sera la Juve di Massimiliano Allegri affronterà all’Allianz Stadium di Torino la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Questo sarà l’ultimo match di Serie A di questo atipico 2022 e le due squadre si contenderanno la possibilità di finire l’annata in piena zona Champions League.

Dopo un terribile inizio di stagione il club bianconero cerca il sesto successo consecutivo, un dato che certificherebbe l’uscita definitiva dalla crisi. Sarri arriva a Torino privo di Zaccagni e di Immobile, in una situazione di emergenza totale. Intanto in casa bianconera si pensa anche al mercato di riparazione.

La squadra torinese ha evidenziato in questa prima fase della stagione alcune difficoltà importanti in alcuni reparti e la società potrebbe tornare nuovamente sul mercato. La squadra è un pò avanti con l’età in alcuni reparti e la dirigenza potrebbe fare un paio di botti nella sessione invernale di gennaio.

Juve, si pensa a Karsdorp

Secondo quanto riporta Il Messaggero la Juve starebbe pensando al terzino della Roma Rick Karsdorp. Il calciatore è in uscita dopo le ultime situazioni in casa giallorossa con Mourinho che ha messo pubblicamente l’esterno sulla gogna. Karsdorp è verso la cessione anche se il club non lo metterà fuori squadra, per non svalutare totalmente l’olandese. Il calciatore è ormai fuori dai radar giallorossi dopo il match contro il Sassuolo.

Il calciatore rappresenterebbe un opzione low cost per Allegri che potrebbe cosi far rifiatare Cuadrado, ormai un pò troppo avanti con l’età. Allo stesso tempo appare difficile, visto il suo ingaggio, che Karsdorp possa tornare invece in Olanda e nello specifico al Feyenoord, club già interessato in passato.