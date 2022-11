Mercato Milan, per gennaio si punta in alto: nome grosso in attacco

Il Milan punta a chiudere nel migliore dei modi il 2022 e starebbe preparando le basi per un grande colpo nel calciomercato di gennaio.

In questo preciso momento il Milan è completamente concentrato sulla sfida che oggi pomeriggio alle 18 lo vedrà affrontare la Fiorentina. La squadra di Italiano non è partita benissimo in questo campionato, ma non può essere sottovalutata dai rossoneri, campioni d’Italia e a caccia di un Napoli apparentemente inarrestabile.

Vincere manterrebbe il Diavolo a -8 dai partenopei, e dato che ogni altro risultato non può essere preso in considerazione in questo momento tutto l’ambiente rossonero pensa solo alla sfida con la Viola. Nella lunga pausa che seguirà a causa dei Mondiali di Qatar 2022, però, la situazione ovviamente cambierà. E ci sarà spazio per alcune riflessioni a tema calciomercato, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Tra queste il possibile ritorno di fiamma per un vecchio pallino a lungo inseguito in estate, Hakim Ziyech. Che potrebbe non essere più così irraggiungibile a patto che si incastrino una serie di situazioni.

Milan, ritorno di fiamma per Ziyech: offerta a gennaio?

La prima, la più ovvia: il Chelsea è disposto a privarsi di Ziyech? I Blues sembravano propensi anche in estate, a dire la verità, ma a una cifra che il Milan ha ritenuto fuori mercato e che oggi non potrebbe essere riproposta. La ragione è semplice: in questo inizio di stagione il trequartista marocchino è sembrato sempre più lontano dal progetto del club londinese.

L’ex Ajax, acquistato due anni fa per oltre 40 milioni di euro, dopo aver vissuto due stagioni da comprimario ai Blues è letteralmente sparito. I numeri sono impietosi: appena 9 partite giocate, 2 sole da titolare, una sola per intero. Nessun gol, nessun assist. Una presenza impalpabile. Il ct del Marocco Regragui non ha voluto rinunciare a lui, convocandolo per Qatar 2022, ma è chiaro che a gennaio la situazione dovrà cambiare.

Il Milan allora potrebbe farsi avanti, puntando a spuntare un prezzo di favore – sui 20 milioni – ma per fargli spazio dovrebbe prima privarsi di un paio di giocatori: Ballo-Touré e Adli sono in uscita, con il primo che potrebbe avere mercato in Ligue 1 e il secondo che invece andrebbe in prestito in A per dimostrare il suo valore.

Lo spazio liberato sulla trequarti potrebbe essere occupato proprio da Ziyech, che da alternativa a De Ketelaere in estate potrebbe invece affiancarlo operando sulla fascia destra. Vedremo cosa succederà nel prossimo futuro, ma il ritorno di fiamma del Diavolo sembra una cosa seria.