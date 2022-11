Ultimo turno di campionato del 2022 che entra nel vivo: segui LIVE su SerieANews.com la partita tra Verona e Spezia

La sconfitta contro la Juventus brucia, sia per com’è arrivata sia per gli episodi che l’hanno decisa. E il Verona, ora, è chiamato a reagire in questo ultimo turno di campionato del 2022 per ridare slancio ad una classifica che appare sempre più disastrosa.

Dinanzi, però, troverà uno Spezia tutt’altro che morbido da affrontare. I liguri sono stati capaci di far sudare squadre come Napoli e Milan, e martedì hanno portato via punti ad una squadra in salute come l’Udinese. E oggi al Bentegodi avrà voglia di fare bottino pieno.

Serie A, le probabili formazioni di Verona-Spezia

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tamèze, Lazovic; Verdi, Lasagna, Henry. Allenatore: Bocchetti. A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Cabal, Dawidowicz, Magnani, Terracciano, Ilic, Hrustic, Sulemana, Praszelik, Doig, Hongla, Kallon, Djuric.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Ampadu, Bourabia, Agudelo, Bastoni; Maldini, Nzola. Allenatore: Gotti. A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Kiwior, Ferrer, Sala, Ekdal, Beck, Ellertsson, Sher, Nguiamba, Verde, Strelec, Gyasi, Sanca.