“Donnarumma, dopo quell’episodio cambiò tutto”: PSG, l’amara rivelazione

Nel calcio tutto può cambiare da un momento all’altro, Donnarumma lo sa bene. Da una parata che vale un Europeo, ad altri istanti che invece rovinano tutto in modo irreversibile.

Tempo di voltare pagina per Pochettino ex allenatore di Donnarumma. Ma anche di ricordare l’importante vissuto a Parigi tra rimpianti e trofei conquistati. Il tecnico argentino è attualmente svincolato, la sua esperienza tra le stelle francesi è terminata a maggio . La società, che a quanto pare elaborava riflessioni sul suo operato optando poi per Galtier, ambiva a più risultati in campo europeo.

È ancora amaro per il PSG il ricordo di quegli ottavi di finali col Real Madrid (vincitrice poi della manifestazione calcistica). Contro gli spagnoli c’era nell’aria la convinzione di portarla a casa per come si erano evolute le sfide. Ma in pochi minuti, nel secondo tempo del match di ritorno, tutto cambiò. (Occhio al Live di Roma-Torino)

Donnarumma, Pochettino ricorda l’uscita agli ottavi di Champions col Real Madrid: “Quel fallo non fischiato ha cambiato tutto”

Pochettino, in attesa di rimettersi in carreggiata con un nuovo club, sottolinea diversi dettagli sul suo trascorso sotto la Torre Eiffel. Le sue dichiarazioni, riprese da Relevo. “Una collezione di figurine con cui si han vinto tre titoli. Ma non abbastanza se non vinci la Champions”

Una riflessione indubbiamente agrodolce. Perchè i parigini sembravano davvero sulla strada giusta nell’impresa di buttare fuori i campioni del Real agli ottavi.

“Al Bernabeu avevamo dominato un’ora. Ci fu poi un fallo su Donnarumma non fischiato. Quest’ultimo ha cambiato tutto, dando fiducia al Real Madrid.

A loro si accese una luce che si spense a noi, e non fummo capaci di gestire quei venti minuti difficili. il Bernabeu è speciale, c’è qualcosa che li porta a rendere possibile anche l’impossibile”. Che possa materializzarsi per Pochettino la possibilità di allenare in Serie a?

Non manca una considerazione sulla nazionale argentina e i Mondiali.

“I calciatori saranno nel momento fisico migliore e non penso ci sia meno qualità. Al di là delle critiche sarà una festa e quando il pallone inizierà a rotolare ce la godremo tutti. L’Argentina? È più forte del 2018, basta comprendere che in squadra hai Messi e tutti devono giocare per lui per trasformare i sogni in realtà”.