DIRETTA Serie A, Roma-Torino: segui la partita LIVE

La diretta testuale di Roma-Torino, la sfida di Serie A valida per la 15esima giornata del campionato allo ‘Stadio Olimpico’. In campo dalle 15:00.

La Roma arriva alla sfida con la possibilità di contare su Paulo Dybala, ma probabilmente partirà dalla panchina. Nel frattempo c’è Karsdorp che potrebbe essere escluso da José Mourinho dopo le ultime questioni. In attacco, dopo il gol di mercoledì, si rivedrà Abraham con Zaniolo e Volpato come sorpresa confermata.

Per ciò che concerne il Torino, Juric dovrà fare a meno di Schuurs a causa di una lussazione alla spalla. Probabilmente il suo posto lo prenderà Buongiorno con Zima/Rodriguez e Djidji sulla stessa linea probabilmente. Out anche Lukic, con Linetty e Ricci che dovranno rendersi utili a centrocampo. Possibilità in attacco per Sanabria.