Matic salva la Roma, è 1-1 col Torino. Vincono Spezia e Monza

Pomeriggio denso di impegni per la Serie A e per la sua 15^ giornata. Da domani il campionato italiano di massima serie andrà in pausa per lasciare spazio ai Mondiali. Ma nel frattempo in campo sono scese all’Olimpico Roma e Torino, al Bentegodi Verona e Spezia, al Brianteo Monza e Salernitana. Questi i risultati e i marcatori.

Per la Roma, la 15^ giornata, ha significato non solamente ospitare all’Olimpico il Torino. Ma anche vedere di nuovo in campo Paulo Dybala, 35 giorni dopo l’infortunio rimediato contro il Lecce, e il grande ex Andrea Belotti.

I giallorossi però si sono fatti sorprendere da un Torino ostico. Al 69′, poi, Mourinho ha fatto esordire anche il classe 2003 Tahirovic. Oltre all’impegno della Capitale, in ogni caso, sono state disputate anche Verona-Spezia e Monza-Salernitana. Gli esiti.

Serie A, Roma-Torino all’Olimpico ma non solo: questi i match del pomeriggio e i risultati

All’Olimpico, la Roma ha ospitato il Torino che non è rimasto a guardare. Anzi, al 55′, è arrivato il primo gol in campionato di Linetty su assist di Singo, anche per lui primo assist stagionale. Nessuna maglia giallorossa è riuscita a bloccare l’inserimento del giocatore granata. Solo l’ingresso di Dybala ha evitato la sconfitta, nonostante l’errore di Belotti su rigore al 92′. Allo scadere segna Matic e la partita termina 1-1.

Primo gol in trasferta invece per Nzola, che aggiunge la sesta rete personale a questa prima parte di stagione e porta in parità lo Spezia. L’attaccante ha, infatti, risposto al gol segnato nel corso del primo tempo da parte di Verdi per il Verona. Proprio il numero 18 ha poi siglato anche il gol del raddoppio, portando i suoi sull’1-2.

Il Monza, dal canto suo, ha infine condotto senza pericoli la gara casalinga contro la Salernitana, non precisa come in altre occasioni ha dimostrato di sapere essere. I brianzoli sono andati in vantaggio con Carlos Augusto al 24′ e hanno raddoppiato con Dany Mota al 35′. Alla ripresa Candreva ha commesso un fallo nella propria area (già ammonito, viene espulso per doppia ammonizione) e dal dischetto ha segnato il 3-0 il capitano Pessina.

Serie A, la classifica aggiornata

Napoli 41*, Lazio 30, Milan 30, Inter 30*, Juventus 28, Atalanta 27*, Roma 27*, Udinese 24*, Torino 21*, Fiorentina 19, Bologna 19*, Salernitana 17*, Empoli 17*, Sassuolo 16, Monza 16*, Lecce* 15, Spezia 13*, Cremonese* 7, Sampdoria* 6, Verona 5*.

*una gara in più