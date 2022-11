“Non farà la stessa fine”: Inter, l’annuncio di Marotta fa gioire Inzaghi

L’Inter ha chiuso questa prima parte di stagione con una vittoria contro l’Atalanta: in merito al futuro e a un giocatore in particolare ha parlato Marotta.

L’Inter ha concluso questa prima parte di stagione vincendo lo scontro diretto con l’Atalanta e portandosi a 30 punti in classifica. A meno undici dalla vetta occupata dal Napoli. Sul futuro, sui progetti e soprattutto su un affare nello specifico ha parlato questa mattina Giuseppe Marotta.

L’Inter quindi, come le altre di Serie A e dei massimi campionati europei, andrà adesso in pausa per lasciare spazio ai Mondiali. In cantiere ci sono però già idee e progetti per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Per l’amministratore delegato Giuseppe Marotta, in merito all’Inter nello specifico, c’è soprattutto un affare nel mirino. Proprio come lui stesso ha dichiarato nel corso di questa mattinata in diretta via radio. Le sue parole.

Calciomercato Inter, parla Marotta in prima persona: queste le sue dichiarazioni in merito al futuro di Dzeko

Ai microfoni di ‘Radio Anch’io’, in onda su ‘Rai RadioUno’, ha quindi parlato Giuseppe Marotta. Il suo discorso è stato chiaro e ha toccato un punto focale del momento che l’Inter ha vissuto grazie ai gol di Edin Dzeko. Il bosniaco si è rivelato in più occasioni fondamentale.

Per questo motivo, l’ad nerazzurro ha affermato: “Non credo che Dzeko faccia la fine di Perisic. Questo lo penso perché ha dimostrato di voler rimanere con noi. Quindi è un giocatore che sicuramente merita il rinnovo perché è un grandissimo professionista, molto attaccato alla maglia”. Il discorso di calciomercato sembra perciò essere destinato a un obiettivo ben preciso: siglare il rinnovo di contratto (in scadenza a giugno 2023) con l’attaccante numero 9 il prima possibile.