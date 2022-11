Inter, Inzaghi pensa già a gennaio: la decisione per puntare alla vetta

L’Inter è tornata, anche in questa stagione, a vincere uno scontro diretto: nel post Atalanta, Inzaghi ha anche dato un annuncio su gennaio.

L’Inter, dopo i passi falsi commessi in questa prima parte di stagione, è tornata contro l’Atalanta a Bergamo a vincere uno scontro diretto. La gara è stata in bilico fino all’ultimo minuto, ma a spuntarla sono stati gli uomini di Simone Inzaghi. Quest’ultimo ha anche preso (e comunicato) una scelta ben precisa per gennaio.

L’Inter, quindi, si gode la vittoria ritrovata in uno scontro con una sua diretta concorrente. Tre sono stati i gol segnati all’Atalanta per far sì che il quarto posto in classifica fosse blindato.

In campo è tornato, per l’occasione, anche Marcelo Brozovic. Il croato, a lungo assente per infortunio, è stato sostituito nel momento più complicato da Hakan Calhanoglu che è riuscito a sorprendere tutti positivamente. Per il futuro, allora, Inzaghi ha preso la sua decisione.

Inter, a gennaio Calhanoglu tornerà mezz’ala: il ruolo di mediano è piena competenza di Brozovic

Così ha perciò parlato Simone Inzaghi nel post partita di Atalanta-Inter: “Se Dzeko ha sostituito Lukaku, senza farlo rimpiangere eccessivamente, del proprio meglio l’ha dato anche Calhanoglu come vice-Brozovic. Anche contro l’Atalanta è stato uno dei migliori in campo. Poi Brozovic è entrato nel finale e Calha è tornato a fare la mezz’ala, suo ruolo naturale”.

“Questa stessa cosa – ha preannunciato Inzaghi – accadrà anche a gennaio. Dal momento che il ruolo di Brozo è quello. In emergenza ho messo Calhanoglu, che aveva l’esperienza in più che serviva in quel momento delicato rispetto al giovane Asllani, ma quando tornerà torneremo al passato“.