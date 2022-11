Dragowski, l’agente: “Gamba non rotta, ma situazione dura. Grati anche al Verona”

Dopo il pesante infortunio di ieri, l’agente di Dragowski, Mariusz Kulesza, parla ai microfoni di SerieANews.com: le sue parole

L’infortunio di ieri è stato un vero shock. Non solo per le immagini giunte dal Bentegodi, ma anche perché per Bartlomiej Dragowski è significato perdere un Mondiale con la sua Polonia. Ai microfoni di SerieANews.com, l’agente del portiere dello Spezia, Mariusz Kulesza, ci ha raccontato le ultime sulle sue condizioni.

“La notizia più importante che è arrivata dai dottori è che la gamba non è rotta – ci spiega Kulesza – La caviglia è scivolata fuori e non è tornata nella propria posizione naturale. Oggi avremo ulteriori informazioni dagli esami strumentali e ne sapremo di più sulle condizioni di Bartlomiej”.

Di qui, l’agente di Dragowski continua: “È dura, è veramente dura per lui. Anche perché in questi giorni avrebbe raggiunto la nazionale polacca per il Mondiale. Questo infortunio invece lo lascerà fuori e riprendersi da infortuni simili è sempre molto difficile”.

Infortunio Dragowski, l’agente Kulesza a SerieANews.com

Poi sull’immagine arrivata ieri dal Bentegodi, con i calciatori e lo staff medico del Verona tutti ad aiutare Dragowski: “Al di fuori del campo, ci sono tante amicizie tra i calciatori e i membri dei vari staff. È stato incredibile come i medici del Verona siano scattati in soccorso di quelli dello Spezia. Il ragazzo e tutto il club è davvero grato a tutti per quanto mostrato e fatto ieri”.

Infine, un’ultima riflessione da parte di Kulesza: “Quello che ci siamo detti io e Bartlomiej dopo l’infortunio resterà fra me e il ragazzo… Ho parlato anche con lo staff medico della Polonia, è una situazione molto difficile. E a volte ti mancano semplicemente le parole. Probabilmente è il peggior infortunio che ha avuto nella sua carriera”.