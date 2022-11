“Non la vedo diversa…”: Juve, sentenza in diretta e tifosi spiazzati

I cambiamenti in casa Juve e la sentenza in diretta tv. E’ accaduto dopo la vittoria dei bianconeri contro la Lazio.

La Juventus ha incasellato un’altra vittoria. Quella di ieri, tra le altre cose, rappresenta un tassello davvero importante, per tutta una serie di motivi. In primis perchè permette ai bianconeri di mantenere un trend positivo che dura in campionato da quattro partita, ma anche perchè si chiude il 2022 con un successo. Questo è molto importante proprio per la squadra ma anche per Max Allegri, che potrà tornare a gennaio con consapevolezze diverse.

La Juventus si è imposta anche con l’assenza di un giocatore importante come Dusan Vlahovic. Si è svegliato Moise Kean, che ha firmato quattro gol nelle ultime quattro partite. Poi ancora Arek Milik, ed il ritorno di Federico Chiesa con un assist al bacio per il polacco. La Vecchia Signora è riuscita a lasciarsi alle spalle i problemi. Ma cos’altro è cambiato concretamente?

Juve, la sentenza di Marchegiani in diretta spiazza i tifosi

La svolta in casa Juventus è arrivata in termini di mentalità? Modo di stare in campo? Approccio dei giocatori? Ad analizzare questo particolare aspetto ci ha pensato Luca Marchegiani, ex portiere ed opinionista di ‘Sky Sport’, che proprio ai microfoni dell’emittente satellitare ha provato a dare la sua disamina, spiazzando tutti.

“La Juve è migliorata tanto, così come le prestazioni dei singoli. Ma non vedo una Juve tanto diversa rispetto a qualche settimana fa, ha lo stesso modo di giocare”, ha detto Marchegiani, di fatto placcando di netto tutti quelli che sostengono un cambiamento proprio nell’aspetto tecnico-tattico.

“Ora però Kostic è un altro giocatore, Kean sta bene e Locatelli ha trovato una sua dimensione. Allegri ha sempre cercato questo, la squadra è efficace”, ha ancora proseguiti l’opinionista ai microfoni di ‘Sky Sport’.