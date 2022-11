La Juventus vince con la Lazio, ma il giorno dopo scoppia il caos: il motivo

La Juventus si è sbarazzata per 3-0 della Lazio ma per la squadra di Max Allegri si è presentato un nuovo problema con i tifosi

La Juventus ha risolto le sue titubanze in campionato. La squadra di Max Allegri è giunta alla pausa per i Mondiali in netta crescita rispetto ad inizio stagione. I margini di crescita della formazione bianconera sono stati espressi dai numeri difensivi (miglior difesa della Serie A) ma anche e soprattutto in termini di risultati.

I tifosi bianconeri sono tornati a credere fortemente quantomeno nel quarto posto. La corsa scudetto passerà anche dal percorso del Napoli di Luciano Spalletti, supersonico in questi primi mesi di campionato. Non tutto è accolto con gioia dai sostenitori juventini, nel cui mirino rimane Angel Di Maria.

Juventus, i tifosi bianconeri insorgono contro Di Maria: “Le vacanze sono finite, puoi tornare a giocare…”

L’attaccante argentino ha raggiunto il raduno della sua nazionale. Il calciatore albiceleste, ex Psg, ha affidato ai social una foto in cui ha raccontato la sua soddisfazione ma soprattutto l’orgoglio per poter difendere i colori del suo Paese.

Nella prima parte di stagione. Di Maria ha giocato con il contagocce, fermato da diversi infortuni. Non gioca titolare dal match con il Monza nel quale si è fermato nel corso del primo tempo. Recentemente ha accumulato un po’ di minuti contro Inter, Hellas Verona e Lazio.

I tifosi della Juventus hanno reagito dunque inviperiti al post nel quale l’attaccante argentino ha scritto: “Con lo stesso entusiasmo di sempre, forza Argentina”. “Sei contento oggi eh” esclama qualcuno. “Vedi di tornare carico per la seconda parte di stagione”, gli intima qualcun altro e altri ancora sottolineano la scarsa presenza di Di Maria: “Le vacanze sono finite, ora puoi cominciare a giocare…” dice un altro tifoso evidentemente insoddisfatto per lo scarso apporto alla causa bianconera fino a questo momento. Questi sono soltanto alcuni dei commenti che si possono leggere sul profilo del calciatore argentino.