Lazio, salti di gioia dopo la sconfitta con la Juventus: ecco il motivo

La Lazio gioisce nonostante la sconfitta in casa della Juventus per 3-0: i biancocelesti hanno ricevuto una bella notizia su un giocatore.

C’è ancora molta delusione nell’ambiente laziale, dopo la partita di ieri sera. La sconfitta di Torino contro la Juventus fa doppiamente male ai ragazzi di Sarri: da un lato l’umiliante 3-0, dall’altro il sorpasso in classifica. Oggi i biancocelesti si trovano infatti quarti in Serie A, a meno 11 dalla vetta.

Una situazione tutt’altro che ideale, per una squadra che fino a giovedì aveva dimostrato tutt’altra solidità e promesse. La formazione capitolina sognava in grande, nonostante l’eliminazione a sorpresa dall’Europa League, ma coi bianconeri è tornata coi piedi per terra. Al momento, nulla è ancora perduto, ovviamente: il secondo posto, occupato dal Milan, dista appena 3 punti. Ma sarà necessario mantenere alta l’attenzione, perché la Lazio è alla pari dell’Inter, e a una vittoria di vantaggio su Atalanta e Roma.

Per fortuna non ci sono solo brutte notizie per Sarri e i suoi giocatori. Anzi, proprio uno degli elementi di maggiore spicco della squadra biancoceleste, assente contro la Juventus, è pronto a tornare. Le ultime news riportano che il suo infortunio era meno grave del previsto, e che facilmente sarà in campo a gennaio, alla ripresa del campionato.

Immobile sta meglio: presto di nuovo con la Lazio

Da un po’ di tempo Sarri deve fare a meno di Ciro Immobile, un giocatore insostituibile in zona gol, soprattutto nei big match. Si pensava potesse rientrare in tempo per la Juventus, ma un riacutizzarsi del problema alla coscia destra lo aveva costretto al forfait. Notizia che aveva fatto temere per un allungamento dei tempi di recupero, nonostante la lunga sosta per il Mondiale.

Pericolo scongiurato, invece. Intervistato su ‘Rai 2’ prima della Partita per la Pace di questa sera, Immobile ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni: “Per fortuna non si è riaperta la vecchia cicatrice”. L’attaccante ha assicurato che il suo problema fisico è di natura lieve e che recupererà in tempo per il 4 gennaio, quando ci sarà Lecce Lazio.