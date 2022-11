“Non li guarderò”: Mondiali, la rivelazione in diretta tv spiazza

“Non guarderò i Mondiali in Qatar, sono inca**ato”: la rivelazione dell’allenatore lascia i telespettatori spiazzati.

La Lazio di Maurizio Sarri chiude male il 2022. La sconfitta contro la Juventus di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium lascia i tifosi biancocelesti con l’amaro in bocca. Kean e Milik mettono KO Provedel e compagni: niente da fare per la Lazio che torna a casa a mani vuote.

La sconfitta non fa piacere a Sarri che, nel post gara, si è lasciato andare ad un duro sfogo. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘DAZN’: “Per quaranta minuti abbiamo fatto bene e non abbiamo rischiato di dare la gara nelle mani della Juventus. Il risultato, secondo me, è un po’ largo”.

Lazio, Sarri attacca i Mondiali

Poi ha proseguito: “Non voglio dire che la Juve non meritasse la vittoria, ma il 3-0 è un risultato bugiardo. Mi aspettavo una Juventus con questo atteggiamento. In questo momento noi siamo in zona Champions, è una posizione di un certo livello. Poi va detto che ci mancano tre o quattro calciatori importanti. Siamo soddisfatti, è chiaro che non dobbiamo accontentarci perché abbiamo margini di crescita”.

E poi l’attacco ai Mondiali: “La sosta fa bene a tutti. Siamo a corto di energie mentali, abbiamo tanti calciatori in infermeria, ma questa è la follia del calendario di quest’anno. Per chi farò il tifo ai Mondiali? Non li guarderò neanche. Sono inca**ato per questo calendario che hanno fatto per fare il Mondiali in Qatar”.