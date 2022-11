Partita per la Pace, oggi show a Roma: presentano Nek e Carolina Di Domenico

Lo stadio Olimpico, oggi, ospiterà la Partita per la Pace. Un grande evento presentato da Nek e Carolina Di Domenico.

L’attesa è quasi giunta al termine. Si terrà oggi, a partire dalle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma, la Partita della Pace organizzata dal Pontificio Movimento per l’Educazione Scholas Occurrentes. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, vedrà la partecipazione di un gran numero di nomi noti al grande pubblico. L’elenco, ad esempio, comprende i campioni del mondo dell’Italia 2006 Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Simone Perrotta, Cristian Zaccardo, Vincenzo Iaquinta.

All’appello hanno poi risposto in maniera positiva Ivan Rakitic, Miroslav Klose, Diego Perotti e Roman Weidenfeller, Ronaldinho, Caniggia, Ciro Ferrara, Hristo Stoichkov, Éric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan, Daniel Osvaldo e Diego Maradona junior. E non finisce qua perché l’appuntamento, trasmesso in diretta su Rai 2, vedrà in campo anche ex calciatori ed altri ancora in attività.

In campo ci saranno pure Nicolas Burdisso, Antonio Di Natale, Nicola Legrottaglie, Zé Maria, Ricardo López Felipe, Paulo Futre, Bruno Alves, Roberto Tucu Pereyra, Pablo Zavaleta, Shota Arveladze, Hugo Almeida, Gökan Inler, Fabio Galante, Antonio Benarrivo, Alejand Chori Dominguez, Andrei Voronin, Sebastien Frey, Leandro Damián Cufré, Francesco Colonnese, Gigi Di Biagio, Marco Amelia, Jorge Gomes de Andrade e Iván Alonso Vallejo. Una serata di grande prestigio, resa ulteriormente imperdibile dalla presenza di alcuni tesserati della Roma e della Lazio.

Partita della Pace, un evento in onore di Maradona

L’intero ricavato della Partita, presentata da Nek e Carolina Di Domenico, verrà devoluto in beneficenza e destinato ai programmi gratuiti della Fondazione Scholas. Le emozioni proseguiranno poi nell’immediato post-match, quando andrà in scena un tributo olografico dedicato a Diego Armando Maradona. Lo spettacolo, attraverso la tecnologia Holonet, offrirà agli spettatori “uno show spettacolare mai visto prima, presentando emozioni e ricordi, e facendo sentire a tutti la presenza di Diego, che fu capitano della squadra di Scholas”.

All’iniziativa saranno presenti i figli (per la prima volta tutti insieme) e gli amici più cari di Diego, la band live Opus che canterà la famosa canzone “Live is Life”, la cantante Lola Ponce, il famoso tanghero Pablo Moyano ed il cantante argentino Odino Faccia, candidato per due volte Premio Nobel per la Pace. Tutte le informazioni sulla Partita sono disponibili sul sito weplayforpeace.org.