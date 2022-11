“100 milioni di euro”: calciomercato Juventus, la richiesta è una vera mazzata

La richiesta di mercato formulata dal presidente rivale gela completamente la Juventus del presidente Andrea Agnelli

Il calciomercato sembra destinato ad infiammare la Serie A. Da diverso tempo si rincorrono le voci di un forte interesse della Juventus per Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio è una delle principali attrazioni del campionato italiano e i bianconeri sembrano intenzionati a sferrare l’attacco.

Il ‘caso’ negli ultimi giorni si è arricchito di un curioso episodio. Durante il match dell’Allianz Stadium tra la squadra di Allegri e la Lazio, infatti, il calciatore è stato applaudito dai tifosi bianconeri al momento della sua sostituzione. Claudio Lotito in ogni caso non è disposto a svendere il suo calciatore.

Calciomercato Juventus, applausi a Milinkovic Savic ma Lotito non ci sta: “Portino 100 milioni”

Sergej Milinkovic Savic ha un contratto con la Lazio fino al 2024. Il centrocampista serbo è uno degli elementi di punta della formazione di Maurizio Sarri. Dopo il lungo corso in biancoceleste tuttavia per lui potrebbe aprirsi un nuovo capitolo nel caso in cui non dovesse arrivare la firma per il rinnovo del contratto. Il presidente Lotito anche nello scorso weekend, come riporta ‘Tuttomercatoweb’, ha trattato con l’agente del calciatore Kezman per raggiungere un accordo, magari con l’inserimento di una clausola.

Nel frattempo, da Torino, si continua a sussurrare di un futuro bianconero di Milinkovic Savic. A tal proposito, Lotito ha commentato le voci. Il presidente della Lazio, si legge da ‘Il Messaggero’ non ha nessuna intenzione di arrendersi. “Non lo vendo e non me ne frega degli applausi. Contano i soldi, se vogliono davvero vederlo bianconero allora mi portino 100 milioni di euro”, ha detto il massimo dirigente della formazione capitolina. Una cifra complicata da raggiungere per la società di Andrea Agnelli.