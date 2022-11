Serie A, i peggiori della giornata 15: male le romane, Milan stanco

Finisce ufficialmente la prima parte di Serie A. Vediamo quali sono stati i flop dell’ultimo turno di campionato.

La prima parte del campionato di Serie A è giunta ufficialmente al termine. Ora tutti i club dovranno fermarsi per una ‘pausa obbligata’ dovuta ai Mondiali di calcio in Qatar, evento che si terrà eccezionalmente tra Novembre e Dicembre. Il Napoli di Luciano Spalletti conclude come ha iniziato, vince ancora ma soffre più del previsto per battere una ‘tosta’ Udinese. Dietro si confermano Inter, Milan e Juventus, ognuna in maniera diversa mentre si fermano le romane. L’Atalanta perde il big match con i nerazzurri mentre il Lecce ottiene 3 punti importanti a Genova contro la Samp. Vediamo quali sono state le delusioni dell’ultimo turno di Serie A:

Tra i portieri male Terracciano che sbaglia un’uscita decisiva nel match contro il Milan. La prestazione totale non è negativa, ma l’errore nel finale è troppo importante. Male anche Musso e Provedel, in difficoltà in queste ultime giornate. Il portiere della Lazio esce totalmente a vuoto in occasione del primo gol della Juventus.

Capitolo difensori, disastro totale in casa Sampdoria. Nella squadra di Stankovic si salvano in pochi ed anche contro il Lecce è una disfatta. Male in particolare Amione e Ferrari, disastro assoluto per quest’ultimo. Tornando a Ferrari, anche quello del Sassuolo inceppa in una giornata no e la difesa neroverde trova grosse difficoltà contro il Bologna. Male i terzini dell’Atalanta contro l’Inter, grande sofferenza contro Dimarco e Dumfries. Sempre in Atalanta-Inter gravi errori di De Vrij, autore del fallo del rigore e di diversi interventi mancati. Ennesima bocciatura per l’olandese.

Serie A, i flop tra centrocampo e attacco

A centrocampo ingresso complicato per Candreva che entra e viene subito espulso a Monza. Brutta gara della squadra di Nicola e delude anche Maggiore, tra i peggiori. Fatica ancora la Roma di Mourinho e Bryan Cristante sembra il lontano parente del calciatore ammirato in passato. I giallorossi vengono surclassati dal centrocampo del Torino e trovano il pari solo nei minuti di recupero.

Il Milan vince, ma non convince, complice una prova opaca di Bennacer e di Krunic, entrambi apparsi stanchi. Nel posticipo serale malissimo il centrocampo della Lazio, povero di idee senza Zaccagni e Immobile. Milinkovic-Savic sembra aver la testa al Mondiale e lo si vede in occasione del primo gol, dove Rabiot lo supera troppo facilmente.

Roma-Torino è il match del fallimento degli attaccanti: Tammy Abraham poteva ‘vendicarsi’ della mancata convocazione ai Mondiali con una buona prestazione, ma l’inglese incappa nell’ennesima giornata no. Non fa meglio il ‘Gallo’ Belotti che entra e sbaglia il rigore nel finale. In casa granata delude Sanabria che manca più volte il colpo del ko. Prima giornata no della stagione per Dia, una delle rivelazioni che non incide a Monza. Male ancora Pinamonti che prova a ‘sbattersi’ ma non trova il gol. Ora tutto rinviato con i Mondiali e testa al 2023!