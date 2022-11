“Via dalla Nazionale”: caos Albania-Italia, la presa di posizione è durissima

Italia in campo per l’amichevole contro l’Albania, ma occhio alla polemica che scoppia all’improvviso: protagonista il big

Seppur con la malinconia di chi non disputerà il Mondiale, l’Italia è in campo a Tirana per l’amichevole contro l’Albania. Giunti ormai all’intervallo, la Nazionale di Roberto Mancini è avanti per 1-2, grazie alle reti di Di Lorenzo e Grifo.

Una partita tutt’altro che semplice per gli azzurri del Mancio, che addirittura erano partiti subito sotto con la rete del vantaggio albanese con Ismajli. Il difensore centrale dell’Empoli è stato bravissimo, infatti, a piazzare sotto la traversa un cross piovutogli dal compagno Bajrami e a siglare il momentaneo 1-0 dell’Albania. Un gol che ha gelato i tifosi dell’Italia, scagliatisi poi subito contro Bonucci.

Albania-Italia, Bonucci finisce nel caos: i tifosi lo vogliono fuori dalla Nazionale

Il motivo è semplice: il capitano della Nazionale e della Juventus si è fatto scavalcare troppo facilmente dal traversone albanese, lasciando indisturbato l’avversario al momento della conclusione. “Via dalla Nazionale, basta è il momento”: questo è il mood che è esploso sui social dopo l’errore marchiano di Bonucci con la maglia dell’Italia.

E infatti sono in tanti a suggerire a Mancini la posizione più adatta al bianconero: la panchina. Su Twitter infiamma la polemica e il difensore azzurro torna nel mirino delle polemiche. Chissà che non possa essere davvero giunto il momento di andare avanti anche in quella zona del campo. Nonostante la presenza di tanti giovani in campo, Bonucci resta uno dei pochi senatori ad essere in campo nel nuovo ciclo del Mancio. Lo juventino riuscirà a riscattarsi già nel secondo tempo?