Roma, retroscena straziante: “Ho pianto per giorni”

Un giocatore della Roma non nasconde le difficoltà del momento che sta passando, a causa del suo ultimo infortunio. I tifosi lo attendono.

La vita del calciatore non è tutta rose e fiori, a dispetto di quanto si potrebbe pensare. I momenti difficili capitano spesso, soprattutto in relazione agli infortuni, che spesso possono complicare molto la carriera di un giocatore. È quello che ha raccontato in esclusiva un giocatore della Roma.

Il club giallorosso non sta vivendo al momento il suo miglior momento di forma, nonostante il passaggio del turno in Europa League. La formazione allenata da José Mourinho si trova solo settima in Serie A, sebbene in estate la dirigenza abbia investito non poco per rafforzare la rosa. Tra i problemi che da qualche tempo assillano il tecnico portoghese ci sono anche le indisponibilità di alcuni giocatori.

Non è una novità che non pochi giocatori della Roma siano passati da una serie di problemi fisici complicati, come dimostrano i casi di Nicolò Zaniolo e Leonardo Spinazzola. Per qualcun altro è stata particolarmente difficile, e il giocatore giallorosso non ha voluto nasconderlo davanti ai microfoni di ‘ESPN’.

“Ho pianto per giorni” racconta l’infortunato Wijnaldum della Roma

Il centrocampista olandese Georginio Wijnaldum ha parlato con la testata americana, raccontando il suo infortunio. Il giocatore ex Liverpool e PSG è infatti assente dal campo dal 22 agosto scorso a causa della frattura della tibia, e conta appena 12 minuti in Serie A. “Ho pianto per giorni dopo essermi infortunato” ha detto a ‘ESPN’.

“Vivo come un monaco, frequento solo casa mia e il campo d’allenamento” spiega il mediano della Roma, che sottolinea anche la lontananza dalla famiglia. Ma Wijnaldum dice anche la riabilitazione prosegue a gonfie vele e che ora sta molto meglio: “Sono determinato a superare questo momento”. I tifosi giallorossi si aspettano di rivederlo in campo per i primi di gennaio.