Roma, ufficialità pesantissima: che stangata dopo il Mondiale

Brutte notizie per la Roma: al rientro dalla sosta del Mondiale, i giallorossi dovranno restare per un po’ senza uno dei loro elementi chiave.

La pausa per il Mondiale è appena iniziata, e darà modo a tanti club di recuperare la maggior parte degli attuali indisponibili. La Roma, per esempio, conta di riabbracciare a gennaio Cristante, Spinazzola e finalmente anche Wijnaldum, tutti e tre fermi per infortuni più o meno recenti. Ora però emerge un altro problema per i giallorossi, che già si sa non potrà essere risolto prima della ripresa della Serie A.

Stiamo ovviamente parlando dell’unico tipo di indisponibili che non può recuperare grazie alla sosta, ovvero degli squalificati. Poco fa è arrivata infatti la sentenza del giudice sportivo, che ha sanzionato un elemento importante della rosa giallorossa, costringendolo a saltare la ripresa del campionato.

Una decisione che però era nell’aria, e si attendeva solo l’ufficialità. Anche il diretto interessato, subito dopo l’ultima partita contro il Torino, aveva ammesso le sue colpe. “L’espulsione è stata giusta” aveva ammesso ai microfoni di ‘DAZN’, rivelando di essersi anche scusato con l’arbitro, anche se ciò non era servito.

Lunga squalifica per la Roma: Mourinho non ci sarà alla ripresa della Serie A

La decisione del giudice sportivo è di due giornate di stop per José Mourinho, dopo i fatti di Roma-Torino di domenica scorsa, finita 1-1. In quell’occasione, l’allenatore della Roma era stato espulso nel corso della partita dopo aver parlato col direttore di gara. È stato lo stesso tecnico portoghese a chiarire il perché del cartellino rosso: “Ho usato parole sbagliate, me lo sono meritato”.

Mourinho aveva contestato una decisione di gioco “assumendo un atteggiamento minaccioso” verso l’arbitro e insultandolo, come riporta il giudice sportivo. La Roma dovrà quindi fare a meno del suo allenatore per le prime due partite post-Mondiale: in casa col Bologna il 4 gennaio, e in trasferta col Milan l’8 gennaio.