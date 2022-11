Adesso è tutto vero: si ritira all’improvviso, c’è il comunicato ufficiale

Il giocatore dà l’addio al calcio giocato: lo ha comunicato il suo club con una nota ufficiale dopo che la notizia era già rimbalzata ieri

La notizia dell’addio al Toronto è rimbalzata nella giornata di ieri, ora è stata certificata dall’ufficialità, giunta attraverso un comunicato. L’avventura in MLS è così terminata dopo appena quattro mesi. La piccola colonia italiana nel club canadese, a questo punto, perde uno dei suoi pezzi.

Perché Mimmo Criscito ha deciso di dare l’addio al calcio giocato. Il 36enne difensore napoletano è già tornato in Italia nei giorni scorsi e ha assistito al match tra Genoa e Como di Serie B dalla tribuna del Ferraris. Qualsiasi dubbio su un suo ritorno in campo in Italia ora è stato spazzato via dal comunicato diffuso dal club canadese.

MLS, comunicato del Toronto: Domenico Criscito si ritira dal calcio giocato

Il club canadese, in una nota ufficiale, ha comunicato l’addio al calcio giocato di Domenico Criscito: “Il difensore del Toronto ha annunciato oggi che si ritirerà dal calcio professionistico”, dice la nota, che prosegue: “Il difensore della nazionale italiana conclude una carriera di 19 anni che lo ha visto giocare nella Major League Soccer e nelle massime divisioni di Italia e Russia”. Al Toronto restano gli altri due rappresentanti italiani: Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi.

Prima dell’esperienza a stelle e strisce, infatti, il calciatore aveva provato quella con lo Zenit. Quello russo è il secondo il quale ha accumulato più gettoni (224) dopo il Genoa (274). Il 36enne chiude la sua carriera con 51 reti in 554 partite. Ha vestito la maglia dell’Italia in 26 circostanze.