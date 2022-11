Calciomercato Inter, Marotta si mette all’opera: colpo dalla Spagna

L’Inter punta un ambizioso innesto a centrocampo già per gennaio: aperte le trattative per una delle giovani stelle del Mondiale in Qatar.

Il Mondiale è una grande occasione per tanti giocatori di mettersi in mostra, ma può anche rivelarsi un boomerang per i club. Infatti, grandi prestazioni possono attirare l’interesse anche di altre rivali, o far alzare il prezzo del cartellino. Ecco perché è sempre meglio muoversi prima, come sta cercando di fare l’Inter in questi giorni.

Nel mirino nerazzurro c’è una delle potenziali stelle di Qatar 2022, specialmente se guardiamo ai giovani talenti in rampa di lancio. L’obiettivo di Marotta è innanzitutto quello di rinforzare il centrocampo di Simone Inzaghi, almeno in vista della prossima stagione. Va infatti in scadenza in contratto di Gagliardini, mentre nel 2024 scadrà quello di Mkhitaryan, 34 anni a giugno.

Innesti importanti in quella zona sono quindi richiesti, e i dirigenti dell’Inter hanno individuato il nome ideale: un giocatore versatile, che accomuna fisico e tecnica. Straniero, ma che conosce bene l’Italia, essendo cresciuto a Castelfranco Veneto, dove ha iniziato a giocare a calcio.

Musah, il giramondo del Valencia per il centrocampo dell’Inter

È tra i convocati del ct degli Stati Uniti Gregg Berhalter, che lo ha chiamato in Nazionale fin dal 2020 per via della nascita a New York. Ma in realtà Yunus Musah è figlio di genitori ghanesi, è cresciuto in Italia e poi nel Regno Unito, giocando per le nazionali giovanili inglesi. La sua carriera da professionista, però, è trascorsa finora tutta col Valencia.

Centrocampista duttile, considerato tra i migliori talenti in circolazione, Musah ha stregato l’Inter, che vorrebbe provare a prenderlo già a gennaio. ‘La Gazzetta dello Sport’ mettere però in guardia in nerazzurri: l’operazione non è semplice, soprattutto per ragioni economiche. Il club ha il gradimento del giocatore, ma il Valencia potrebbe chiedere almeno 20 milioni.