Italia, tegola per Mancini: un altro infortunio dopo Tonali

L’Italia di Roberto Mancini sarà impegnata in questi giorni in una seconda amichevole, un test casalingo contro l’Austria.

Tutto il mondo è attualmente alla vigilia di un evento importante come i Mondiali di calcio in Qatar mentre l’Italia di Roberto Mancini vive una situazione ‘triste’ e ancora inedita. E’ la seconda volta consecutiva però che gli azzurri non saranno presenti alla rassegna iridata, una situazione abbastanza tragica (in ottica calcistica) e che delude tutti gli italiani.

In questi giorni il ct proverà alcuni elementi durante alcuni test amichevoli e ieri la nazionale ha affrontato il primo match a Tirana contro l’Albania di Edy Reja. Gli azzurri, trascinati da un super Grifo, hanno vinto facilmente con un secco 3 a 1. L’Albania era però passata in vantaggio con una rete del difensore dell’Empoli Ismailj.

Di Lorenzo, Raspadori e Grifo hanno contribuito in maniera diversa (i tre sono stati tra i migliori) e l’Italia ha ottenuto un successo che fa almeno morale, in un periodo tutt’altro che semplice. La Nazionale ora affronterà, tra pochi giorni, un altro impegno, questa volta in casa contro l’Austria.

Italia, tegola per Mancini: si ferma Mazzocchi

Nel match di ieri si è fermato per infortunio Sandro Tonali, uscito in malo modo dopo un pesante scontro verso il termine del primo tempo. Questo e non solo visto che Mancini ha perso un altro calciatore nelle ultime ore. Si è fermato per infortunio il terzino della Salernitana Pasquale Mazzocchi.

Gli esami odierni hanno confermato una distorsione al ginocchio destro e per questo motivo Mazzocchi lascerà il ritiro nella mattinata di domani. Il calciatore tornerà a disposizione della sua squadra di appartenenza, la Salernitana di Nicola.