L’erede di Szczesny è già sulla bocca di tutti: Juventus, che colpo

Szczesny avrà il suo erede: la Juventus sembra aver scelto il nuovo portiere, ma deve agire in fretta per evitare un’asta con gli altri club.

Quello del portiere è divenuto un ruolo ancora più cruciale di quanto non fosse in passato, e in Serie A circolano tanti nomi interessanti. Ma la Juventus vuole aggiungerne quanto prima uno nuovo alla sua rosa, cercando di anticipare tutte le avversarie. Oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ rivela il forte interesse bianconero per l’erede di Szczesny.

Non un acquisto nell’immediato, dato che Allegri al momento è ben coperto tra i pali. Il portiere polacco non si discute, e quando è stato chiamato in causa anche Perin ha dimostrato di essere una più che valida alternativa. Ma l’anno prossimo i due compiranno rispettivamente 33 e 31 anni, e la Juve vuole già pensare al futuro.

Anche perché il contratto di Szczesny scadrà nel 2024, e per allora i bianconeri vogliono essere pronti. Il piano è quello di ‘tuffarsi’ su uno dei migliori giovani in circolazione, e di chiudere la trattativa il prima possibile. La Juventus vuole assolutamente evitare un’asta la prossima estate., che farebbe salire di molto il prezzo.

La Juventus ha l’erede di Szczesny: a tutta su Vicario!

È Guglielmo Vicario dell’Empoli l’erede designato dell’estremo difensore polacco. Il 26enne ragazzo di Udine fa parlare da tempo tifosi e appassionati di tutta Italia, e si è ormai anche conquistato un posto nella Nazionale di Mancini. Empoli inizia a stargli stretta, e la Juventus sarebbe il giusto step in avanti nella sua carriera.

L’operazione che hanno in mente i dirigenti bianconeri è qualcosa sullo stile di Gatti un anno fa. Bloccare subito il giocatore, anticipando la concorrenza, ma lasciandolo in Toscana almeno fino al termine della stagione. A Vicario, però, sono interessate anche Roma e Tottenham.