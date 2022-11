Milan, l’ufficialità è una vera goduria: i tifosi sono al settimo cielo

Ufficialità dolcissima per il Milan, la notizia arriva nel pieno della sosta: ecco il motivo di così tanta gioia tra i rossoneri

Lo Scudetto dello scorso anno è stato un risultato importantissimo, ma adesso il Milan deve ricorrere a tutto quello che ha per rincorrere il Napoli capolista che scappa. Lo sa bene Pioli, che alla ripresa spera di ritrovare forze e uomini in organico per lanciarsi alle spalle della formazione di Luciano Spalletti. Anche perché c’è un tricolore da dover difendere.

Un tricolore che, qualche mese fa, è arrivato proprio in rimonta. I rossoneri erano alle spalle di Napoli e Inter, poi da quel derby e da quella doppietta di Giroud tutto è cambiato. Intanto, dalla sosta per i Mondiali arriva una prima e dolcissima notizia: un’ufficialità che farà godere i tifosi del Milan e che gratifica il lavoro svolto dalla dirigenza lombarda negli ultimi anni.

Milan, l’ufficialità è dolcissima: che gioia per Maldini e Massara

Ufficialità che arriva direttamente da Dubai, in occasione dei ‘Globe Soccer Awards’ del 2022. Il duo composto da Paolo Maldini e Frederic Massara è stato eletto come vincitore nella categoria di miglior direttore sportivo dell’anno. Un riconoscimento importante per i due dirigenti del Milan, protagonisti di un lavoro e di una programmazione oculata che ha regalato ai rossoneri uno Scudetto che mancava da tempo.

Staccati al traguardo, dunque, l’omologo Cristiano Giuntoli del Napoli e il duo di casa Liverpool Edwards-Ward. Maldini e Massara portano a casa il premio, facendo godere anche i tifosi milanisti. Adesso la speranza del popolo del Diavolo è quella di rivedere quanto prima la luce anche in campionato.