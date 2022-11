Juventus, accordo e comunicato ufficiale. Ha visto il match con la Lazio

La Juventus si affida ad un pezzo grosso per una manovra che renderà il club ancora più potente. I tifosi non potranno che apprezzare questa novità. Agnelli e la dirigenza continuano a guardare avanti per assicurare un avvenire sempre più solido per la Juve.

Juventus, comunicato ufficiale e nuove conferme. E c’è anche… Liu Yong.

La prima (e a suo modo sostanziosa) fetta di stagione pre Mondiali può definirsi agrodolce per i bianconeri. La parte amara non può che concentrarsi nelle prime uscite della squadra guidata da Allegri. Perchè la Juventus si è fatta travolgere da una raffica di sconfitte e pareggi apparentemente improbabili.

Queste han contribuito a collocare la vecchia signora a meno dieci dalla capolista in Serie A, e fuori dalla Champions. Ma negli ultimi sei match, Allegri è riuscito finalmente a trovare una quadra e inanellare una serie di ben sei vittorie consecutive senza gol subiti. E, tra queste, figurano gli importanti successi con Inter e Lazio. Un filotto essenziale per rilanciare le ambizioni in classifica e per rinvigorire l’aspetto mentale partita dopo partita Intanto, il club continua a rafforzare tutti gli altri aspetti extra calcistici che non possono che essere proficui per l’universo bianconero. Non mancano neanche grandi attenzioni al mercato, che si profilerà all’orizzonte appena dopo i Mondiali.

🇨🇳 La #Juventus sbarca sul social network cinese Bilibili In foto #Vlahovic e il content creator Liu Yong pic.twitter.com/cYUWucRLhz — serieAnews.com (@serieAnews_com) November 17, 2022

Juventus, che successo su Bilibili: la fama del club in oriente sta aumentando col social network

‌Con un comunicato ufficiale apparso pochi giorni fa sul proprio sito, la Juventus annuncia di essere sbarcata su Bilibili. Il rinomato social network cinese è un ibrido tra gli altrettanto conosciuti Youtube e Twitch.

‌Per ottimizzare l’approdo sul social, i bianconeri si sono affidati a Liu Yong (presente allo Stadium in occasione del match con la Lazio). La Juventus ha scelto una figura niente male, trattandosi di uno dei più gettonati creator della piattaforma.

‌Una mossa consona ed intelligente da parte del club di Agnelli, che aggiunge una freccia alle proprie armi per scalare le classifiche delle squadre più famose in oriente. Il cui mercato, le cui possibilità, sono sconfinate.