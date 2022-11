Spagna, Riquelme pronto per l’Under 21: grandi numeri per il talento iberico

La Spagna sarà una delle protagoniste dei prossimi Mondiali in Qatar. Intanto brilla ancora la stella del giovane Rodrigo Riquelme.

Sono giorni molto importanti per le nazionali di tutto il mondo. Tra pochi giorni, nello specifico nella giornata di domenica, si terrà il match inaugurale dei Mondiali di calcio in Qatar. Un evento straordinario, atteso in tutto il mondo, che vedrà impegnati la maggior parte dei più grandi calciatori al mondo. Una delle squadre più attese è senza dubbio la Spagna di Luis Enrique, una squadra compatta e molto solida, una delle favorite alla vittoria finale del torneo.

Il giovane talento spagnolo Roro Riquelme era stato inserito nella lista dei preconvocati, ma alla fine non è entrato tra coloro che parteciperanno alla rassegna iridata. Ciò nonostante Riquelme resta sotto osservazione di Luis Enrique, con i suoi progressi che sono evidenti agli occhi di tutti.

Non sarà protagonista con la nazionale maggiore, ma domani il calciatore del Girona sarà tra i protagonisti dell’amichevole Under 21 tra Spagna e Giappone. Riquelme è uno degli uomini chiave della formazione di De La Fuente, un titolare indiscusso e ormai tra le stelle della squadra. Domani potrà far saggiare a tutti ulteriori sprazzi del suo talento.

Spagna, Riquelme protagonista con l’Under 21

Roro è un calciatore del Girona, di proprietà dell’Atletico Madrid. Il calciatore ha segnato 3 gol in questa prima parte di stagione, è uno dei centrocampisti più prolifici finora del campionato spagnolo e pian piano è diventato un perno della formazione iberica. Numeri importanti ed una crescita esponenziale negli ultimi mesi.

Anche in Under 21 Riquelme ha un ruolo chiave e Luis Enrique monitora costantemente i suoi progressi. Già nella scorsa stagione Rodrigo collezionò una lunga serie di assist ed ora ha continuato su questi livelli, i suoi numeri sono indiscutibili e il giovane calciatore si presenta come uno dei talenti indiscussi della nazione.