“Via in prestito”: Calciomercato Juve, la decisione è presa

Attualmente la Juventus è ferma per la sosta Mondiali. In casa bianconera si valutano particolar situazioni di calciomercato per gennaio.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto una stagione altalenante. Un inizio difficile, condito dall’eliminazione dalla Champions League e da un inizio molto complicato, poi la rinascita ed è cambiato tutto. Il club bianconero ha collezionato sei vittorie consecutive, una serie fondamentale che ha cambiato la stagione della squadra.

La formazione di Allegri è arrivata alla sosta molto più tranquilla, ottimista dopo un terzo posto che ha messo temporaneamente al sicuro almeno la zona Champions League. Allegri inoltre ritroverà diversi infortuni a gennaio e non avrà più una rosa striminzita a propria disposizione.

In casa bianconera intanto si fanno le prime valutazioni in vista di gennaio con Allegri e soprattutto la dirigenza che stanno valutando chi dovrà restare e chi invece dovrà lasciare la squadra torinese. La rosa bianconera è molto ampia e con il rientro di diversi elementi qualcuno potrebbe dire addio.

Calciomercato Juve, Rugani verso il prestito

Il difensore Rugani potrebbe dire a sorpresa addio nella sessione di calciomercato di gennaio. Il centrale è in scadenza, ma al momento è ai margini della formazione bianconera, quindi potrebbe lasciare in anticipo, anche solamente in prestito.

Come riporta Gazzetta.it il calciatore potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio, in estate diverse piccole hanno chiesto informazioni ma è saltato tutto. Ora, dopo mesi e ormai a ridosso della scadenza del contratto, il futuro di Rugani è sempre più lontano da Torino.