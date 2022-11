Roma, Mourinho accontentato: il sostituto di Karsdorp è un big

Il tecnico portoghese vuole aggiungere un terzino destro alla sua Roma dopo la rottura con Karsdorp: l’indiziato risiede in Spagna

José Mourinho pensa al calciomercato. Il tecnico della Roma aspetta un regalo dalla società giallorossa durante la finestra invernale. In particolare, le attenzioni sono concentrate in questo momento sul ruolo di terzino destro, considerato il caso Rick Karsdorp, scoppiato dopo la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

L’olandese non rientra nei progetti dell’allenatore lusitano, che lo ha messo alla berlina in conferenza stampa. La Roma a questo punto ha due possibilità: spostare Zalewski a destra, in coppia con Celik, utilizzando Viña in alternativa a Spinazzola, oppure – opzione più concreta – intervenire con un innesto sulla corsia destra.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole un terzino destro: Bellerin in cima alla lista, l’alternativa è Odriozola

José Mourinho, spiega ‘La Gazzetta dello Sport’, è pronto a comporre il numero di Hector Bellerin per convincerlo a trasferirsi alla Roma, come già fatto in passato per diversi altri giocatori da quando è arrivato nella Capitale (tra questi Abraham, Wijnaldum e Dybala).

Il terzino destro spagnolo sta trovando poco spazio al Barcellona. Il calciatore sembra già essere in uscita dal club catalano perché, secondo la testata milanese, Xavi ha chiesto alla dirigenza di apportare delle modifiche sulle corsie laterali. Bellerin, che in estate ha firmato un contratto di un solo anno, dovrebbe essere uno dei sacrificati. Sulle sue tracce c’è anche il Betis, tuttavia impegnato a liberarsi di due giocatori per rispettare i parametri legati al fair play.

Per la Roma, un’ulteriore alternativa è rappresentata da Odriozola. Lo spagnolo del Real Madrid conosce il campionato italiano per averlo frequentato nella passata stagione con la maglia della Fiorentina. Quest’ultimo ha un contratto fino a giugno 2024.