Cessioni Juventus: McKennie, Rugani e il futuro di Rabiot

Le cessioni della Juventus potrebbero stravolgere i piani di mercato del presente e del futuro bianconero. Attenzione alle imminenti operazioni di gennaio: non è escluso l’immediato addio di Rabiot

Nuova linfa vitale e obiettivo rimonta in campionato in vista della seconda parte della stagione. La Juventus proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di riscattare una stagione decisamente deludente, soprattutto a causa della prematura eliminazione dalla Champions League.

Sguardo proiettato sul mercato e sulle possibili cessioni. Come confermato da “The Sun”, il Chelsea sarebbe pronto a puntare con forte decisione su Rabiot già dall’imminente sessione del mercato di gennaio.

La Juventus valuta il centrocampista francese circa 12-15 milioni di euro, considerando l’imminente scadenza del suo contratto a giugno 2023. Il club inglese potrebbe accontentare immediatamente le richieste bianconere. La Juventus potrebbe dire sì considerando il ritorno di Pogba e “l’esplosione” totale di Fagioli e Miretti.

Cessioni Juventus, anche McKennie e Rugani potrebbero dire addio

Non solo Rabiot, attenzione anche alla situazione legata al futuro di McKennie e Rugani. Il centrocampista texano potrebbe lasciare la Juventus a gennaio di fronte a un’offerta da circa 20-25 milioni di euro. McKennie piace particolarmente in Premier League.

Da valutare anche il futuro di Rugani. L’ex Empoli e Cagliari potrebbe dire addio per cercare di abbracciare una nuova realtà che gli permetta di giocare con maggiore costanza. La cessione di Rugani potrebbe coincidere con un doppio acquisto difensivo da parte della Juve.