Sampdoria-Juventus, non solo Rabiot: Allegri si prepara a spiazzare i tifosi

Verso Sampdoria-Juventus, non solo Rabiot nell’undici titolare. L’ennesima sorpresa di formazione di Allegri spiazza i tifosi.

Giornata di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria all’esordio in campionato contro il Sassuolo, la formazione bianconera è pronta a dirigersi a Genova per la complicata trasferta di Marassi contro la Sampdoria di Marco Giampaolo.

Una gara delicata per la Vecchia Signora, chiamata a restare sul pezzo e a non perdere ritmo già dalle primissime giornate di campionato, almeno nei confronti delle altre big della Serie A. Soprattutto l’Inter che ha cominciato a spron battuto.

E i tanti infortuni che hanno colpito la rosa di Massimiliano Allegri saranno un ulteriore ostacolo per le scelte di formazione e le mire nel corto raggio della sua Juventus.

Allegri verso Sampdoria-Juventus: dopo Rabiot titolare, pronta un’altra sorpresa di formazione

Infortuni che hanno ridisegnato le gerarchie della Vecchia Signora. Come ammesso dallo stesso tecnico bianconero nel corso della conferenza stampa di vigilia, una maglia da titolare sarà riservata addirittura ad Adrien Rabiot. Il francese sarà integrato nuovamente per la gara di Genova, dopo la sua mancata cessione al Manchester United.

Questa non sarà, però, l’unica scelta di formazione che si candida a sorprendere e a spiazzare i tifosi. Pronto per un posto dal primo minuto ci sarà anche un altro partente: Daniele Rugani, che appare in vantaggio rispetto al neo-acquisto Gatti per una maglia da titolare.

A riportarlo è ‘Sky Sport’, che ha presentato le possibili scelte di formazione di Allegri in vista della gara di Marassi. Contro la Sampdoria, dunque, la Juventus dovrà fare a meno di qualche volto illustro, ma il tecnico livornese è pronto a tirare qualche asso dalla manica.