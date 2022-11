“Voglio tornare”: calciomercato Roma, si riapre la telenovela

Il calciatore si propone per il ritorno: il calciomercato della Roma si accende in largo anticipo, buone notizie per José Mourinho Roma a caccia di rinforzi per rilanciarsi nella seconda parte di stagione. I giallorossi pagano la flessione degli ultimi giorni. In particolare, il kappaò con la Lazio e i pareggi con Sassuolo e Torino hanno allontanato la squadra di José Mourinho dal quarto posto.

Nulla di irrimediabile tuttavia la formazione capitolina dà l’impressione di avere bisogno ancora, complici gli infortuni e qualche elemento non al top. Davide Frattesi torna ad avanzare la sua candidatura dopo l’infruttuosa corte romanista della scorsa estate.

Roma, Frattesi non molla: “Ce la farò, sarebbe il compimento di un percorso. Non vedrò il Mondiale”

Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi è stato intervistato dal ‘Corriere dello Sport’. L’intervista sarà pubblicata sull’edizione del giornale di domani tuttavia la testata romana ha inteso anticipare un paio di spunti della stessa, aumentando l’interesse intorno ad essa.

Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile della Roma non demorde. Dopo aver sfiorato il ritorno a casa nel corso della scorsa estate non ha nessuna intenzione di mollare: “Dopo la delusione estiva ce la farò”, ha detto al ‘CorSport’. “Per me sarebbe il compimento di un percorso”, ha poi aggiunto.

Inoltre, il giocatore della formazione emiliana ha ammesso di non seguire il Mondiale: “Non guarderà le partite perché il pensiero mi fa troppo male”, ha concluso facendo riferimento alla mancata qualificazione dell’Italia.