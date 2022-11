Napoli straripante, sentenza in diretta su Zaniolo: “Non giocherebbe lì”

Nicolò Zaniolo è di nuovo al centro del calciomercato. A riguardo arriva la sentenza di un giocatore italiano.

In occasione della gara amichevole contro l’Albania, il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha richiamato in azzurro Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma ha vestito di nuovo la maglia dell’Italia a distanza di otto mesi dall’ultima volta, ovvero dalla gara di marzo contro la Turchia.

Di mezzo è successo di tutto, principalmente la delusione più grande: la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo di Qatar 2022, per la seconda volta consecutiva. Il Ct Mancini sta cercando di rimettere insieme un gruppo competitivo e sta visionando i vari elementi talentosi di cui dispone l’Italia.

Inevitabile quindi inserire anche il giocatore della Roma, che verosimilmente sarà coinvolto anche in occasione del secondo match in calendario contro l’Austria.

Emiliano Viviano su Zaniolo: “Al Napoli non giocherebbe”

A scanso di equivoci in occasione di un intervento a ‘SportMediaset’, il Ct Mancini ha parlato così di Zaniolo, volendo chiarire definitivamente il suo rapporto col giocatore: “Non abbiamo mai avuto problemi comportamentali. È stato con noi un paio di volte ed è tornato a casa per problemi fisici. Nico è un giocatore che ha grandi qualità sia fisiche che tecniche, può migliorare e può essere un giocatore importante”.

Proprio di Zaniolo ha parlato il calciatore Emiliano Viviano, intervenuto in diretta su TV Play. La situazione dell’elemento offensivo tra i più in vista della Roma è da chiarire, perché il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è molto chiacchierato sul mercato. Il giudizio di Viviano è piuttosto severo. Facendo riferimento al Napoli di Spalletti, primo della classe in Serie A, il portiere del Fatih Karagümrük non ha dubbi: “Zaniolo mi piace tantissimo, ma al Napoli non giocherebbe con Spalletti. All’Inter non ci starebbe mentre alla Juventus sì, ma i bianconeri non hanno più il potere di comprare i top al mondo. Nicolò farebbe bene anche nel Milan. Se fosse stato bene avrebbe giocato centravanti in Serie A, ma deve fare più gol”.