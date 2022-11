Germania, Neuer sfida il Qatar: la decisione spiazza gli organizzatori

La Germania scenderà alla prima dei Mondiali in campo contro il Giappone e per l’occasione Neuer ha preso una decisione importante.

La Germania si prepara alla prima contro il Giappone per la fase iniziale di questi Mondiali 2022. Il capitano, sostenuto dall’intera squadra e dalla federazione tedesca, ha reso noto la decisione presa. A parlare perciò è stato lo stesso Manuel Neuer.

Dopo l’Inghilterra con Kane, anche la Germania con il proprio capitano Neuer ha perciò preso una decisione importante. Decisione che comporterà non pochi malumori in Qatar. Specialmente da parte degli organizzatori dell’evento mondiale.

In campo, l’estremo difensore scenderà sì con la fascia da capitano, ma questa non sarà una fascia qualunque. Andrà, infatti, a sostenere e difendere i diritti per la diversità e l’inclusione.

Mondiali, Germania e Neuer decisi contro le posizioni del Qatar: in campo con una fascia particolare

In conferenza stampa, quindi, Manuel Neuer ha parlato così della decisione presa con la Germania in merito alla fascia da capitano ‘One Love’: “Sì, avrò la fascia arcobaleno contro il Giappone. Non ho ancora vissuto questa cosa ma so cosa ci aspetta per questa azione (probabilmente la federazione sarà punita con una multa, ndr). Ma non saremo soli”.

“Anche altre squadre – ha aggiunto sicuro l’estremo difensore tedesco – la indosseranno. In più abbiamo il sostegno dei vertici della federazione tedesca e del presidente. Quindi continueremo a rappresentare e sostenere questa iniziativa, senza paura“. Inoltre, come fatto sapere da ‘ANSA’ proprio il presidente, Bernd Neuendorf, ha reso noto di essere disposto a pagare qualsiasi eventuale multa che potrebbe arrivare.