Inter, la rivelazione di Lautaro dal ritiro dell’Argentina

A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali in Qatar arrivano le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez.

Manca davvero pochissimo all’inizio dell’edizione 2022 dei Mondiali. Per la prima volta la manifestazione si giocherà d’inverno e in Medio Oriente. Assegnatario è stato il Qatar. Una scelta che ha generato tantissime polemiche.

Sono infatti tanti gli addetti ai lavori che hanno criticato la scelta della FIFA di procedere all’assegnazione della competizione al Qatar. Polemiche che in questi anni hanno accompagnato l’avvicinamento alla manifestazione e che, adesso, sembrano esplodere fragorosamente all’avvicinarsi del calcio d’inizio.

Limitandoci al campo c’è grande attesa per diverse squadra, una su tutte l’Argentina. L’albiceleste arriva a questo mondiale come una delle favorite, ma anche con un Messi che potrebbe essere alla sua ultima occasione per vincere un titolo mondiale. Dopo la Copa America la Pulce vuole mettere in bacheca anche la Coppa del Mondo, uno dei pochissimi trofei che gli manca e che lo consacrerebbe ancora di più tra le leggende di questo sport.

Lautaro e le parole su Messi: “Giocare con lui è un sogno che si realizza”

I compagni argentini hanno grandissima fiducia il Leo Messi. Come dimostrano le parole dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez che, intervistato da Inter Media House, ha ribadito la sua ammirazione per l’attaccante del PSG.

“Il mio giocatore preferito è lui.” ha dichiarato il Toro. “Scelgo lui perché dopo averlo ammirato in tv ci sto giocando assieme. Quando ho iniziato a giocare assieme a lui per me è stato davvero un sogno che si realizzava.”