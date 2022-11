Inter, Marotta cerca lo sconto: l’ad vuole accontentare Inzaghi

In casa Inter si studiano le mosse di mercato in vista del futuro. L’ad nerazzurro Marotta valuta alcune possibilità per fine stagione.

L’Inter di Simone Inzaghi ha vissuto al momento una stagione di alti e bassi. Se le cose in Champions sono andate piuttosto bene, non possiamo dire lo stesso per la situazione in Serie A. Il club nerazzurro ha infatti collezionato cinque sconfitte in questa prima parte di campionato, allontanandosi un pò troppo dal Napoli capolista.

I nerazzurri affronteranno nel 2023, alla prima sfida dopo la sosta, la squadra di Spalletti e non possono permettersi altri passi falsi. La vittoria di Bergamo prima della sosta ha tranquillizzato i nerazzurri, alle prese soprattutto con un problema difesa. Inzaghi ha provato diverse soluzioni ma i vice-campioni d’Italia sono tra le squadre più perforate di questa prima parte di campionato.

In tanti si sono chiesti il motivo di questo cambiamento, visto che, la squadra è rimasta quasi intatta (in questo reparto) rispetto a quella dello scorso anno e rispetto a quella della squadra di Antonio Conte. Marotta intanto si muove in vista del futuro, analizzando le mosse di mercato.

Inter, si pensa al riscatto di Acerbi

De Vrij è in scadenza di contratto a giugno e le sue prestazioni lasciano tanti dubbi sul suo futuro. Il centrale olandese, impegnato ai Mondiali in Qatar, pretende cifre molto esose e il rinnovo è al momento una questione complicata. Anche per questo l’Inter e Marotta vogliono risolvere presto la questione Acerbi.

L’esperto centrale è di proprietà della Lazio ed è in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni per il club di Milano. Acerbi è stato finora uno dei migliori in questa stagione e l’Inter pensa al riscatto. Come riporta la Gazzetta dello Sport difficilmente si chiuderà a queste cifre, con Marotta che cerca lo sconto.