Calciomercato Inter: Marotta prepara il colpo, ma ad una condizione

L’Inter è pronta a piazzare il colpo già a gennaio. Ma per convincere il club a cedere il calciatore servono almeno 10 milioni cash.

Con le sue stelle impegnate nei Mondiali in Qatar, l’Inter guarda con attenzione sia al mercato che ai rinnovi. Marotta è impegnato su due fronti, da un alto blindare i pezzi pregiati della rosa, dall’altro dare a Simone Inzaghi maggiori alternative.

L’inizio di stagione dell’Inter è stato decisamente altalenante. Se da un lato in Champions League i nerazzurri sono riusciti a ribaltare i pronostici della vigilia e ad approdare agli ottavi scalzando il Barcellona, in campionati sono stati diversi i passi falsi.

Attualmente i nerazzurri sono al 5° posto, a pari punti con la Lazio e ad una sola lunghezza dalla Juventus, ma con ben 11 punti di ritardo dal Napoli capolista. Ecco quindi che si sta pensando a qualche colpo per puntellare la rosa in vista della seconda parte dei stagione. Un nome su tutti: Marcus Thuram.

Inter, Thuram a gennaio è possibile: ma servono 10 milioni

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Borussia M’Gladbach potrebbe muoversi già a gennaio. Thuram è in scadenza di contratto e su di lui ci sono diverse big europee come il Bayern Monaco.

L’Inter potrebbe a questo punto decidere di anticipare tutti, mettendo sul piatto un’offerta che possa fare gola al Borussia M’Gladbach. Di fronte alla prospettiva di perdere comunque il calciatore a zero in estate il club tedesco potrebbe quindi decidere di accettare un’offerta comunque non inferiore ai 10 milioni di euro.