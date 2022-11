Roma, il centrocampista giura amore: sarà il colpo dell’estate?

Mentre pensa a come ripartire dopo la lunga pausa per i Mondiali, la Roma registra la dichiarazione d’amore di un obiettivo per il futuro.

Dopo circa una stagione e mezza, il progetto che la Roma ha legato a José Mourinho fatica ancora a prendere forma. La stagione 2021/2022 ha portato la vittoria della Conference League ma anche un 6° posto piuttosto deludente, frutto di alti e bassi che si sono ripetuti in questi primi mesi della stagione 2022/2023.

La lunga pausa che la Serie A osserverà a causa dello svolgimento in Qatar dei Mondiali 2022 servirà ai giallorossi per riflettere: la squadra dello Special One occupa al momento il 7° posto in classifica ed è reduce dalla sconfitta nel derby con la Lazio e dai pareggi con Sassuolo e Torino, rendimento chiaramente non all’altezza delle aspettative.

Premesso che la posizione di Mourinho non sembra essere al momento in discussione, sembra ovvio che la proprietà lavorerà nelle prossime sessioni di calciomercato per accontentarlo migliorando la rosa a sua disposizione. Ed ecco che potrebbe tornare alla carica per un obiettivo inseguito da tempo.

Parliamo di Davide Frattesi del Sassuolo, a lungo obiettivo della Roma la scorsa estate. L’operazione potrebbe tornare di moda, e certo farebbe contento il centrocampista neroverde.

Frattesi sul futuro: “La Roma è tutto per me”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Frattesi si è infatti lanciato in una vera e propria dichiarazione d’amore per il club giallorosso. Lo stesso in cui è cresciuto, dopo una lunga parentesi da giovanissimo alla Lazio, prima di lasciarlo a 18 anni nel 2017.

Acquistato per 5 milioni di euro, il centrocampista è riuscito a imporsi nel Sassuolo come uno dei migliori centrocampisti a tutto campo della Serie A. E adesso sarebbe certamente felice di fare il percorso inverso.

“La Roma è tutto per me” afferma infatti. Aggiungendo che “potrei capire che ce l’ho fatta davvero se dovessi segnare un gol all’Olimpico, con quella maglia, davanti a tutte le persone che mi vogliono bene”. Come abbiamo premesso, una vera dichiarazione d’amore senza troppi giri di parole, che potrebbe trasformarsi in un assist importante in vista della riapertura del mercato a gennaio o della prossima estate.

La scorsa la trattativa non è mai decollata a causa delle richieste del Sassuolo che la Roma riteneva eccessive. Chissà se dopo aver avuto conferma del “cuore giallorosso” di Frattesi il club di Friedkin non possa tornare all’assalto con maggiore convinzione. Riportando il centrocampista a casa.