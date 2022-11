Calciomercato Milan, colpo di scena a giugno: Maldini pesca il jolly

Milan, occhio al jolly di mercato. Maldini e Massara hanno già tutto pronto per giugno, la mossa sorprende anche i tifosi

Programmazione, competenza e coraggio. Alla base del duo Maldini-Massara ci sono queste tre fondamenta, a esemplificare un Milan che negli ultimi anni ha raccolto uno Scudetto, il ritorno in Champions League e tanti altri risultati di rilievo. Il tutto senza intaccare pesantemente il bilancio del club, ma anzi muovendosi per risanarlo.

Non a caso Maldini e Massara si sono aggiudicati il premio come management dell’anno, nel corso degli ultimi ‘Globe Soccer Awards’ di Dubai. Adesso il dinamico duo della dirigenza milanista è tornato a lavoro, conscio di dove rafforzare l’undici di Pioli nell’immediato e nel futuro. E proprio in ottica 2023-2024, la mossa a sorpresa dei due ha sorpreso addetti ai lavori e tifosi.

Milan, colpo di scena a giugno. Ecco la mossa a sorpresa di Maldini

Come riportato via Twitter dal collega ed esperto di mercato, Nicolò Schira, il Milan è già al lavoro per puntellare la porta in vista della prossima stagione. Al 30 giugno del 2023 sono in scadenza sia Tatarusanu che Mirante, ma Maldini e Massara hanno già avviato i contatti con Marco Sportiello per affidargli il delicato ruolo di vice-Maignan.

Primi contatti avviati, dunque, tra l’ex portiere della Fiorentina e il Milan. Sportiello è anche lui in scadenza contrattuale al 30 giugno del 2023 ed è ormai in uscita dal club orobico. Ragion per cui, dovrebbe liberarsi a zero senza troppi problemi. Un bel jolly per Maldini e Massara, che con operazioni simili sono riusciti a puntellare e a completare la rosa Scudetto del Milan di Stefano Pioli.