“Può andar via a gennaio”: calciomercato Juventus, fioccano già le offerte

La Juventus, in occasione della pausa dei Mondiali, sta già ragionando in ottica mercato: fioccano offerte per un bianconero in particolare.

La Juventus attende di tornare in campo con la seconda seconda parte di stagione e, nel frattempo, si concentra anche sulle questioni di calciomercato. Per un bianconero in particolare ci sono già diversi club interessati. Il punto della situazione.

Con la pausa Mondiali in Qatar, la Serie A e tutti i maggiori campionati europei sono andati in pausa. I vari club, allora, stanno iniziando a ragionare sulle varie operazioni di mercato da poter mettere a segno.

In casa Juventus, a tal proposito, gli occhi sono puntati su un bianconero in particolare. Si tratta di Matias Soulé, argentino classe 2003 che può partire già a gennaio. E andare via, in prestito, per trovare più minuti di gioco.

Calciomercato Juventus, quattro club di Serie A interessati a Soulé: ecco da chi potrebbe arrivare l’offerta

Nicolò Schira, quindi, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, ha parlato di un giocatore della Juventus che sta attirando l’attenzione su di sé: “Matias Soulé – si legge – potrebbe lasciare la Juventus in prestito a gennaio. Sono quattro i club di Serie A interessati”.

Queste le squadre che hanno perciò messo gli occhi sul giovanissimo: “Sampdoria, Cremonese, Spezia e Salernitana hanno infatti già chiesto informazioni per l’esterno argentino”.

Il centrocampista ha fin qui giocato in prima squadra, specie per i tanti infortuni a cui Allegri ha dovuto far fronte, otto match tra Serie A e Champions League. È stato infatti chiamato dalle file della Juventus Next Generation e si è fatto trovare subito pronto. Con il mercato di gennaio, però, potrebbe proseguire in prestito la sua esperienza in campionato, con l’obiettivo di aumentare anche il proprio minutaggio.