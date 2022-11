Milan, Maldini lavora al colpaccio: pronto un doppio regalo per Pioli

Paolo Maldini lavora con il resto della dirigenza del Milan per due colpi durante il calciomercato di gennaio per mister Pioli.

Non si ferma Maldini. L’uomo simbolo del Milan è sempre a lavoro con Massara alla ricerca dei profili giusti per incrementare le possibilità della rosa a disposizione di mister Pioli. L’intento è quello di migliorare le prestazioni della squadra di volta in volta e stabilizzarsi definitivamente ai piani alti del calcio europeo.

I Mondiali i Qatar 2022 in qualche modo sono un grande momento per il settore scouting di ogni club, poiché consentono di mettere in luce giocatori poco valorizzati o di scoprirne degli altri, nonché avete sotto la lente d’ingrandimento i profili già seguiti.

Nel caso del Milan ci sono due giocatori che il club osserva con attenzione ovvero Hakim Ziyech del Marocco e Armando Borja, giocatore albanese.

Milan, doppio obiettivo dal Chelsea: piacciono Ziyech e Borja

Nel primo caso, mercoledì sarà il giorno in cui il Milan potrà apprezzare Ziyech, impegnato in campo contro la Croazia per il gruppo F dei Mondiali di Qatar 2022. Il trequartista 29enne di proprietà del Chelsea sarà difficile da strappare ai Blues, ma si farà un tentativo.

In quanto a Broja, è un attaccante che il Milan segue da tempo ma il Chelsea non ha ancora preso una sua posizione. L’idea dei rossoneri è quella di lavorare sul prestito, almeno se l’affare si concludesse a gennaio. Per il titolo definitivo o il riscatto, i discorsi sono più approfonditi e rimandati a giugno.