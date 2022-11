Juve, Allegri cambia tutto: decisione chiara, la bocciatura sorprende

Durante l’appuntamento di ‘Calciomercato.it’ su Twitch’ si è parlato di tre temi che riguardano presente e futuro prossimo della Juventus

La Juventus ha chiuso in crescendo in campionato. I bianconeri restano comunque distanti dal Napoli ma se la squadra di Luciano Spalletti dovesse mostrare perplessità nella seconda parte di stagione allora la formazione di Max Allegri può sperare di rientrare in corsa per lo scudetto.

Di Juventus si è parlato, intanto, su ‘Tv Play’. Nella diretta Twitch di ‘Calciomercato.it’ sono state approfondite diverse delle tematiche più calde intorno alla società del presidente Andrea Agnelli. Presente ma anche futuro e calciomercato al centro delle riflessioni.

Juventus, il giornalista di ‘Tuttosport’ a ‘Tv Play’: “Paredes non è stato quello che ci si aspettava ma l’opinione su un calciatore non si cambia in tre mesi”

Durante la diretta Twitch di ‘Calciomercato.it’ è intervenuto pure il giornalista di ‘TuttoSport’ Sergio Baldini. A ‘Tv Play’, quest’ultimo ha parlato di tre elementi in particolare: Paredes, Rovella e Grimaldo.

A proposito del centrocampista argentino ha spiegato come “la Juventus credeva e crede in lui”. “Non si cambia opinione su un giocatore nel giro di tre mesi. Non è stato quello che ci si aspettava ma ora vedremo cosa succederà da gennaio al termine della stagione. Per il riscatto si potrebbe arrivare a discutere sulla cifra ma è fondamentale la volontà di farlo”, ha poi spiegato.

Su Rovella: “Paredes gioca più degli altri perché è un centrale puro. Un altro è Rovella che penso sarà un rientro importante nella prossima estate. L’argentino al momento ha uno spessore internazionale differente”.

Infine sul terzino spagnolo Grimaldo e sulla possibilità che possa sbarcare a Torino a gennaio: “Non sono operazioni semplici perché il club che vende in questi casi incassa poco. Il Benfica poi è approdato agli ottavi di Champions League ed è difficile che si privi di un calciatore importante come lui. Può capitare che si registri l’incasso giusto come è accaduto un anno fa per Zakaria. Nel mercato la regola aurea è mai dire mai”.