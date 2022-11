“Juventus, questo bisogna dirlo”: Buffon netto sullo Scudetto

La Juventus in corsa per lo Scudetto? L’ex capitano e bandiera bianconera Gianluigi Buffon ha detto la sua.

Con la pausa per i Mondiali iniziata in Serie A è tempo di bilanci. Il Napoli guida la classifica con 8 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Dietro c’è gran bagarre. Diverse squadre proveranno l’assalto ai partenopei, tra queste anche una rediviva Juventus.

Dopo un disastroso inizio di stagione, culminato nell’eliminazione dalla Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri nelle ultime partite prima della sosta ha ritrovato se stessa. Tanto che, da una pessima posizione di metà classifica, i bianconeri sono risaliti al terzo posto.

Qualcuno azzarda parlando di una possibile rimonta Scudetto. Ipotesi che, al momento, trova anche nello stesso ambiente bianconero molta prudenza. L’ex portiere e bandiera bianconera Gianluigi Buffon la pensa in tal senso: “Parlare di rimonta adesso mi sembra fuori luogo. E’ qualcosa di molto difficile che accada.”

Scudetto, Buffon sulla Juventus: “Difficilissimo, devono accadere due cose.”

“Per parlare di Scudetto devono verificarsi due cose.” ha continuato Buffon ai microfoni della RAI. “La Juventus deve continuare a fare risultati e il Napoli si deve inceppare. Ma vedendo gli azzurri in questi mesi lo trovo molto difficile.”

Nemmeno la maggiore esperienza dei bianconeri nella lotta al vertice potrebbe sovvertire le cose. “E’ vero per stare in alto c’è bisogno di abitudine. E’ chiaro che questo svolge sempre in ruolo fondamentale. Però c’è da dire che nella squadra di Spalletti ho visto un entusiasmo che altre volte non ho visto.”