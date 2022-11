“Blindarlo fino al 2027”: Juventus, la mossa di Agnelli

La Juventus lavora a ritmi serrati sulle idee di mercato e adesso, come priorità, c’è un rinnovo di contratto da dover stipulare: le ultime.

La Juventus, complice la pausa per i Mondiali in Qatar, sta ragionando attentamente sulle diverse questioni di mercato in programma. A tal proposito, c’è un profilo nello specifico per cui si sta già ragionando sul rinnovo di contratto. I dettagli.

Nel mirino dei rinnovi per la Juventus c’è sicuramente quello di Manuel Locatelli. Il centrocampista, arrivato dopo non poche peripezie dal Sassuolo, non intende lasciare la Vecchia Signora. Così come il club non intende farselo sfuggire.

Il ruolo del classe 1998 è ormai consolidato ed è quello che lo vede protagonista davanti alla difesa. Grazie alle prestazioni disputate anche da lui, infatti, la Juventus ha trovato importanti vittorie in campionato prima della sosta. Per questo motivo si pensa già al suo rinnovo di contratto.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo di Agnelli è blindare Locatelli: il piano per continuare a vederlo in bianconero

“Locatelli fino al 2027. Il piano della Juve è blindare il regista”, è quindi il titolo dell’edizione odierna di ‘TuttoSport’. La Juventus ha quindi un piano e ha intenzione di seguirlo alla lettera per blindare il centrocampista di fede bianconera fin da quando era bambino.

Adesso le idee del club sono chiare e si vuole stabilire la scadenza del suo contratto più lontana possibile nel tempo. In primavera, come previsto dagli accordi presi con il Sassuolo al momento del passaggio a Torino, Manuel Locatelli verrà riscattato. Poi le parti subito andranno a colloquio per stabilire la scadenza del contratto, appunto, nel 2027. A tutto questo si aggiungerà anche un adeguamento di ingaggio.