Mercato Juve, doppio acquisto a gennaio: spunta il nuovo difensore

Il mercato della Juve è pronto a entrare nel vivo già dal mese di gennaio. I bianconeri sarebbero pronti al doppio colpo, ma attenzione anche al nuovo piano cessioni

Quale sarà la nuova strategia della Juventus in vista del mese di gennaio? I bianconeri potrebbero puntare con forte decisione su un centrale difensivo e su un terzino sinistro. Queste le possibili priorità, ma non è escluso che Cherubini e Arrivabene decidano di rinforzare anche la corsia di destra.

Nessuna possibilità di affondo su Milinkovic Savic già da gennaio. Il centrocampista della Lazio, valutato circa 100 milioni da Lotito, difficilmente lascerà la Capitale nei prossimi mesi. Occhio, però al possibile affondo del Chelsea su Rabiot, aspetto che potrebbe cambiare la carte in tavola.

Il potenziale addio di Rabiot potrebbe spingere la Juventus ad accelerare le operazioni con la Lazio per cercare di intavolare immediatamente la trattativa, anche se le percentuali di fumata bianca viaggiano decisamente al ribasso.

Mercato Juve, idea Parisi per la fascia sinistra

Punto interrogativo anche sul possibile centrale difensivo. Piacciono diversi profili, ma per il momento non sarebbe arrivata nessuna conferma. Non trovano riscontri neanche le indiscrezioni sul possibile assalto a Parisi. Il terzino dell’Empoli piace, ma attualmente non esiste alcun tipo di trattativa.

Per il mercato in uscita, invece, attenzione alla situazione legata al futuro di Rugani e a quello di McKennie. Il centrocampista texano potrebbe lasciare la Juventus a gennaio in caso di offerta pari o superiore ai 25 milioni.