Colpo di teatro Ronaldo, l’indizio social scatena i tifosi: è ribaltone

Dove andrà a giocare Cristiano Ronaldo? Dopo l’addio al Manchester United i tifosi scatenati: arriva la rivelazione sui social network.

Il futuro di Cristiano Ronaldo è tutto da decifrare. Dopo l’ufficialità dell’addio al Manchester United, sui social network è caccia all’indizio: quale sarà la prossima squadra di Cristiano Ronaldo? Il colpo di scena è arrivato nel pomeriggio, con CR7 al lavoro per la gara di esordio ai Mondial in Qatar, in programma giovedì alle ore 17:00 contro il Ghana.

Intanto, però, il rischio è che la stella portoghese possa essere distratta dalle insistenti voci sul suo futuro. Dopo l’intervista di qualche giorno fa in cui ha svelato numerosi e scottanti retroscena sulla sua avventura al Manchester United, la rottura col club è stata insanabile.

Futuro Ronaldo, rivelazione sui social

Il rapporto mai sbocciato con Erik ten Hag, le frizioni nello spogliatoio e le voci sul un eventuale trasferimento in estate, poi mai avvenuto. Le dichiarazioni rilasciate al giornalista Pier Morgan hanno fatto il giro del globo e non hanno lasciato spazio ad interpretazioni.

Oggi è stato proprio Piers Morgan a svelare un indizio social che ha letteralmente scatenato i tifosi ed i seguaci di Cristiano Ronaldo. Sul proprio profilo ‘Twitter’, il giornalista ha postato una foto di CR7 che mostra una maglia dell’Arsenal, accompagnata dalla didascalia “Via alla fase 2”. Che possano essere proprio i Gunners la squadra del futuro? Il club inglese è pronto ad accoglierlo a parametro zero? Il mistero si infittisce.