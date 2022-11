Lozano e Zielinski non si fanno male: pareggio tra Messico e Polonia

Da pochi minuti è terminata la partita del Mondiale tra il Messico e la Polonia con il risulato di parità per 0-0.

La prima occasione capita al Messico con Vega che non riesce ad arrivare per un pelo sull’ottimo cross di Lozano. Gli americani sono di nuovo pericolosi al 13’ con Montero che, però, non riesce ad approfittare dell’incertezza di Szczesny.

Il Messico sicuramente gioca meglio, visto che al 26’ ci prova Vega: ma la sua conclusione termina a lato. La prima frazione di gara si conclude con altri tentativi dei ‘Los Aztecas’ che, però, non riescono ad essere incisivi.

Il secondo tempo comincia con il tiro di Lozano ben bloccato da Szczesny. Al 56’ c’è il primo sussulto della Polonia con Lewandowski che viene atterrato in area di rigore da Moreno. Il direttore di gara Chris Beath, dopo aver rivisto l’azione al VAR, assegna il penalty ai polacchi. Sul dischetto si presenta lo stesso giocatore del Barcellona che, però, si fa respingere da Ochoa il suo tentativo.

Le due squadre ci provano, ma Messico-Polonia termina 0-0: un punto per Zielinski e Lozano

Il Messico, rinfrancato dal rigore sbagliato da Lewandowski, va vicino al gol con Alvarez, ma è bravissimo Szczesny a respingere con i pugni. All’82’ ci prova Krychowiak di testa su un calcio d’angolo battuto da Zielinski: la sfera termina a lato.

All’86’ è bravissimo Glik ad anticipare Raul Jimenez, imbeccato da Lozano. Dopo otto minuti, Lewandowski serve Kaminski che tira: Ochoa para senza problemi. L’ultima occasione capita a Krychowiak che conclude dalla distanza, ma il suo tentativo termina alto sopra la traversa .