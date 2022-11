“Mi piacerebbe tornare…”: Inter, l’annuncio fa sognare Inzaghi

Il campionato è attualmente fermo, ma in casa Inter si lavora al futuro. Ausilio e Marotta studiano profili interessanti sul mercato.

In questo momento il campionato è fermo per i Mondiali di calcio, ma la Serie A e il calcio italiano vivono un periodo particolare. L’Italia di Roberto Mancini non partecipa alla rassegna iridata ed i top club italiani sono al momento ‘fermi’. Top club come Inter, Juve, Milan e Napoli lavorano già al calciomercato, studiando, anche in Qatar, qualche soluzione interessante.

Il club nerazzurro potrebbe realizzare qualche acquisto a sorpresa nel calciomercato invernale, anche se tutto, visto i problemi economici della proprietà, è legato a possibili cessioni. Ausilio e Marotta guardano al Mondiale e lavorano a nomi interessanti e di prospettiva.

Uno dei profili accostati al club nerazzurro è quello del giovane centrocampista del Valencia e degli Stati Uniti Yunus Musah. Il calciatore ha già debuttato ai Mondiali in Qatar ed ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tanti i temi trattati e non potevano mancare i rumors di calciomercato.

Inter, Musah e le voci sull’approdo in nerazzurro

Il calciatore ha raccontato la sua infanzia e la sua carriera alla rosea affermando: “Ho passato l’infanzia in Italia, non posso dimenticare. Ho vissuto anni molto buoni li e sono ancora in contatto con diversi miei amici. I rumors sull’Inter? Ho sentito e letto tante cose negli ultimi giorni. Però il mio agente non mi ha detto nulla e non so quanto ci sia un fondo di verità”.

Il calciatore lascia però uno spiraglio importante: “Nella vita non si sa mai quello che succede, ma mi piacerebbe tornare in Italia da protagonista”. Parola e musica per Marotta che sogna il colpo a centrocampo. Inzaghi attende e non è escluso che già a gennaio possa esserci l’affondo per il talentuoso 2002.