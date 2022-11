“Sogna Milano”: Inter, la rivelazione dell’agente stuzzica il club

L’Inter e il Milan, come spesso accade, oltre che sul campo sono avversarie anche nel mercato: un giocatore a tal proposito sogna Milano.

L’Inter e il Milan, come è spesso avvenuto nel corso degli anni, sono avversarie oltre che sul campo di gioco, anche in ambito calciomercato. Potrebbe così prendere il via un acceso Derby per un giocatore in particolare, per cui i nerazzurri sembrano al momento essere avanti. O comunque maggiormente interessati. A parlare è l’agente.

L’Inter e il Milan hanno posto, infatti, la propria attenzione su un centrocampista argentino in particolare. Si tratta del gioiello del Racing, Carlos Alcaraz, classe 2002. Il contratto è in scadenza nel 2026 e per il momento non sono arrivate offerte da parte dei club milanesi.

Il suo agente, Sebastian Lopez, ha parlato proprio della situazione di mercato venutasi a creare per il proprio assistito. Il sogno è quello di trasferirsi a Milano, ma per il momento le offerte sono arrivate solamente da altri campionati. Questo il punto della situazione e le parole che faranno piacere specialmente ai nerazzurri al momento più interessati a lui.

Calciomercato Inter-Milan, Alcaraz piace ma l’agente rivela: “Per il momento nessuna offerta dai dirigenti”

Sebastian Lopez, agente di Carlos Alcaraz, ha dichiarato ai microfoni di ‘Tuttosport’ che il giocatore del Racing: “Sogna Milano per il proprio futuro“. “La scorsa estate ho parlato con i dirigenti tanto dell’Inter quanto del Milan – ha rivelato il procuratore del gioiellino argentino. Poi però il Milan ha acquistato De Ketelaere“.

“Ultime novità? Per il momento – continua Lopez – nessuna novità in vista. Abbiamo offerte da Portogallo e Inghilterra, ma niente da parte di dirigenti di Inter o Milan nelle ultime ore”.

“Preferenza per uno dei due club? Vediamo che succederà. Chiaramente sono club importanti, sono due top club. Il costo? 15 milioni di euro, anche se potrebbe abbassarsi garantendo al Racing una percentuale sulla futura rivendita”, ha concluso.