Vieri, la frecciata in diretta: “Tanti invidiosi e rosiconi…”

I Mondiali in Qatar procedono a ritmi serrati e stanno regalando anche risultati che difficilmente si sarebbero potuti pronosticare. Con l’occasione, poi, anche la ‘Bobo Tv’ è sbarcata sui canali ‘Rai’, seguita da non poche polemiche social. Christian Vieri ha così risposto alle critiche ricevute.

Proprio per quanto avvenuto, quindi, lo stesso ex calciatore ha voluto cogliere l’occasione per rispondere ai giudizi ricevuti. La ‘frecciata’ in questo senso è arrivata in diretta e le sue parole sono state nette.

Mondiali in Qatar, lo sbarco della ‘Bobo Tv’ sulla ‘Rai’ costa un Tapiro d’Oro a Christian Vieri: la sua risposta

Questa sera a ‘Striscia la notizia’, programma come di consueto in onda su ‘Canale 5’ alle ore 20.35, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro a Christian Vieri. Il tutto accade per i risultati e le critiche social che hanno segnato lo sbarco della ‘Bobo Tv’ su Raiuno in occasione dei Mondiali di calcio.

A tal proposito, Christian Vieri ha dichiarato: “La gente può dire quello che vuole, non conosce i numeri che stiamo facendo. Io dico che la Bobo Tv in Qatar sta andando alla grandissima. Sono pillole di quattro minuti ciascuna, più di tanto non puoi fare e dire in Rai, sono i tempi televisivi”.